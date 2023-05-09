Jandarma timleri okullarda eğitim verdi

Zonguldak'ın Alaplı Kasımlı Köyünde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehit Mahir Yener İlkokulu'nda öğrencilere “Bu yolda hep birlikteyiz” sloganıyla Jandarma trafik timleri tarafından eğitim verildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk ve orta okul düzeyindeki öğrencilere ‘Trafik kurallarına uyum ve trafikte saygı bilinci' sloganıyla sınıflarda eğitim verildi. Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri 7-13 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocukları bilinçlendirmek amacıyla sorumluluk alanlarında bulunan Kasımlı köyü Şehit Mahir Yener okulunda çeşitli etkinlik düzenlendi. Şehit Mahir Yener Okul öğrencilerine ‘Trafik kurallarına uyum ve trafikte saygı bilinci' konularında Jandarma timleri tarafından sunumunda trafik ışıklarının önemi, yayaların, sürücülerin uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi gibi hususlarda Öğrencilerin trafik konusunda bilgilerini arttırmak ,kural ihlallerinin asgari seviyeye indirilerek vatandaşların hayat hakkını korumak, rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere uyarılarda bulundu. Öğrenciler jandarma trafik timlerini ilgi ile izlediler.

Eğitim sonrası öğrencilere çikolata, boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi.