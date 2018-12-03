Jandarma trafik timleri ders verdi

Alaplı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından,Alaplı Çatak İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 104 öğrenciye trafik kursu verildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timi tarafından okullarda öğrencilere seminer verdi. Faaliyet kapsamında öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili Çatak İlkokul Ve ortaokulu öğrencilerine bilgiler veren trafik timi komutanı J. Kd. Bçvş. Aytaç Yalçın ile Uzm. J. V. Kad. Çvş. Kazım Ceylan tarafından verilen uygulamalı eğitimde, trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi ve trafikte uyulması gereken konular hakkında bilgiler verildi. Sinevizyon gösterisini de ilgiyle izleyen öğrenciler, bu uygulamayı kendilerine sunan ve hazırlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, jandarma ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler.

Jandarma ekiplerinin okullara yönelik trafik eğitimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.