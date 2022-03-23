Jandarma tütün ve etil alkol ele geçirdi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tütün, puro ve çok sayıda makaron ile etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde faaliyet gösteren üç ayrı iş yerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 18 kilo açık tütün, 102 adet puro, 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 9 litre etil alkol ele geçirildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 iş yeri sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. İş yeri sahipleri ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.