Jandarma'dan 156 ünite kan desteği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 156 ünite kan toplandı.

Kdz. Ereğli ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile Türk Kızılay'ı Ereğli Şubesi Jandarmanın kuruluşunun 182. yılı dolayısıyla ‘Jandarma Kızılay elele' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan kan bağış etkinliği Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde devam etti.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasında bugün 156 ünite kan toplandı.

Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer, kan bağış kampanyasına katılım sağlayan personel ve vatandaşlara teşekkür etti. Ciğer, kan bağış kampanyalarının ilçe genelinde süreceğini belirterek, vatandaşların duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Öte yandan Kızılay yönetimi, Jandarma'nın 182. yılını kutlayarak görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.