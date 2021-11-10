İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan 18 araç sürücüsüne 6 bin 983 lira ceza

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada 18 araç sürücüsüne 6 bin 983 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada 18 araç sürücüsüne 6 bin 983 lira ceza uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında 4 bin 855 şahıs ve 2 bin 253 araç sorgulandı.


Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs hakkında işlem yapıldı. 18 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 983 lira trafik idari para cezası uygulandı. İki araç ise trafikten men edildi.

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