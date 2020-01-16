Jandarmadan 53 ekiple narkotik uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında 53 ekip, 201 personelin katılımıyla 227 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. 8 bin 184 şahıs, bin 969 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs ile 3 hacizli araç yakalandı. Ayrıca 1 şüphelinin üst aramasında 3 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 kayıt dışı kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 8 şahsa 5 bin 142 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan trafik kontrollerinde ise 50 sürücüye 23 bin 527 TL para cezası uygulandı. 15 araç da trafikten men edildi.