Jandarmadan asayiş uygulaması

Zonguldak'ta jandarma ekipleri vatandaşların huzuru ve güvenliği için asayiş uygulaması yaptı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde jandarmanın asayiş uygulamaları artarak devam ediyor. Seçim güvenliği ve Türkiye Müşterek Huzur ve Güven uygulaması kapsamında tüm umuma açık yerler Jandarma Asayiş ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan uygulamada yakalaması bulunan ve asker kaçağı olan şahıslar yakalandı. Bu tür uygulamalara vatandaşın huzur ve güvenliği için jandarma tarafından devam edileceği öğrenildi.