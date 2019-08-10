Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaparak sürücüler uyarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu'nun nezaretinde ilçenin girişinde ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Trafik kuralları hakkında sürücüleri bilgilendiren ekipler, seyahat eden vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Alaplı Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu , vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacakları Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini istediklerini belirtti.

Bayramda vatandaşların huzuru için yol uygulaması yaptıklarını anlatan Sabuncu, "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahatlerini emniyetle yapmalarını sağlamak amacıyla Kurban bayram öncesi gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldık. Araç sürücülerimize ve araçta bulunan ailelerimize ve özellikle çocuklarımıza Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin sloganı ile ilgili broşürlerimizi dağıttık. Araçta bulunan çocuklarımızın da emniyet kemerlerini takarak seyahat etmelerini sağladık”dedi.