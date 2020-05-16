Jandarmadan define avcılarına baskın

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan iki kişinin evine baskın yapıldı. Baskında yakalananlara el konulurken şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesi Yeniköy Köy'de kaçak kazı ihbarı alana Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri H.D. (67) ve S.D. (56) isimli şahısların kendilerine ait bahçede define aramak için kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine evlere baskın yaptı. Şahısların 5 metre derinliğinde 1 buçuk 5 metre çapındaki kuyuda kazı çalışması yaptıkları tespit edilirken evde yapılan aramada 2 adet faturasız kurusıkı tabanca,1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 3 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 1 adet faturasız havalı tüfek, 1 adet define arama detektörü, 180 adet kurusıkı tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 8 kutu havalı tüfek saçması, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet açılır-katlanır merdiven, 1 adet keser ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken H.D. (67) ve S.D. (56) isimli şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.