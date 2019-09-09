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Jandarmadan dronlu denetim

Devrek Jandarma ekipleri tarafından okul ve çevresinde dronlu denetim gerçekleştirildi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Jandarma ekipleri okulların eğitim ve öğretime başlaması nedeniyle okul ve çevresinde havadan dronlu denetimler gerçekleştirdiler.


Devrek'e bağlı Eğerci ilk ve ortaokullarında eğitim görecek olan öğrencileri taşıyacak olan okul servislerini ve personellerini drone yardımıyla havadan takip eden güvenlik güçleri araçlarda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçerken, eğitim öğretime başlayan öğrencilere de çeşitli ikramlarda bulundular.


Yetkililer bu tür denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdiler.

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