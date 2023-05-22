Jandarmadan dronlu denetim

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından sürücüler üzerinde dronlu denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeni ile oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için dron ile denetimler icra edilerek bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanında bulunan karayollarında dron ile denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi.