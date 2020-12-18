Jandarmadan dronlu, köpekli korona virüs denetimi

Zonguldak'ta korona virüs salgını nedeniyle denetimler sıklaştı. Jandarma ekipleri drone ile havadan eş zamanlı yaptıkları denetimde “Vera” isimli narkotik köpeği de durdurulan araçları aradı.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla Zonguldak'ta tedbirler kapsamında denetimler sıklıkla sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan eş zamanlı trafik denetimi düzenlendi. Denetimde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, maske denetimi, asayiş ve araç muayene gibi trafik kontrolü de gerçekleştirildi. Havadan drone ile kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar ekiplere bildirilirken Narkotik köpeği “Vera” araçları didik aradı. KOM ekipleri de uygulamada yer aldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda sıklaştırılan denetimler sürdürülüyor. Jandarma ekipleri uygulama noktasına yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracı ile aranan araçları tespit etti. Yaklaşık üç saat süren denetimde sürücüler ve yolcuların HES kodları sorgulandı. Aynı zamanda araçlarda arama yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde yapılan uygulamanın sık sık yapılacağı belirtildi.