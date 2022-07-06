Jandarmadan dronlu trafik uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi seyir halinde cep telefonu kullanımından kaynaklı oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutmak amacıyla dron ile denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.