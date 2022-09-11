Jandarmadan durdurduğu araçlardan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlardan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde Kilimli ve Kozlu ilçelerinde durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında adli makamlardan alınan karar gereği yapılan arama sonucunda bir adet içime hazır vaziyette içerisinde esrar olan madde, 7 gram esrar, 1 adet esrar içmede kullanılan sigara kağıdı, 6 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan üç şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.