Jandarmadan eve kumar operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri kumar oynanan eve baskın düzenledi. Baskında 11 kişiye toplamda 35 bin 622 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Kerimler Köyü'nde E.S.(55) isimli şahsın evinde kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından adrese basın düzenlendi. B.B. (41-E), K.K. (61-E), M.S (51-E), A.Ü. (51-E), N.S (44-E), S.S. (52-E), H.A. (41-E), M.K. (35-E), Y.S. (53-E), E.S. (55-E) ve İ.S. (57-E) isimli şahıslar kumar oynarken bin 290 TL para ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına ihlal etmekten 4 bin 697 TL, maske takmama kabahatinden 9 bin 900 TL, kapalı alanda sigara içmekten bin 632 TL, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından 4 bin 697 TL, kumar oynamadan 14 bin 696 TL olmak üzere toplam 35.622 TL ceza uygulandı.

Ev sahibi E.S. (55-E) isimli şahıs hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.