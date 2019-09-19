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Jandarmadan Gazi'lere anlamlı ziyaret

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde gazileri ziyaret ederek Gaziler Günü’nü kutladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde gazileri ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı. Ayrıca günün anlam ve önemi nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. İl merkezinde 11, Alaplı ilçesinde 8, Çaycuma ilçesinde 7, Devrek ilçesinde 11, Kdz. Ereğli ilçesinde 25, Gökçebey ilçesinde 3, Kozlu ilçesinde 4, Kilimli ilçesinde 3 omlak üzere toplam 72 gazi ziyaret edildi. Görevlendirilen personel tarafından ikametlerinde ziyaret edilen gazilerin Gaziler Günü kutlandı. Sorunları dinlenildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi.

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