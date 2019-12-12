İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan huzur güven uygulaması

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince huzur güven uygulaması düzenlendi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince huzur güven uygulaması düzenlendi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, 81 ilde eş zamanlı huzur güven uygulaması faaliyeti kapsamında uygulama düzenlendi. 75 jandarma devriyesi ve 295 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada 5 bin 487 şahıs sorgulaması yapıldı. 1 kişinin FETÖ terör örgütü kapsamında olmak üzere hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 29 şüpheli ve 4 araç yakalandı. 37 metruk bina, 71 park kontrol edildi. 5 şahsa 662 TL adli/idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 2 bin 734 araç sorgulandı. 75 araca 23 bin 846 TL ceza uygulanarak 17 araç trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.