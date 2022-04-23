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Jandarmadan Huzur Güven uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Huzur Güven uygulaması yapıldı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 387 şahıs sorgulanmış ve 158 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Yoklama Kaçağı olarak aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca adli makamlardan alınan karara istinaden 1 araçta yapılan aramada; 500) gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet çakı bıçağı ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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