İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak il Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı.

Zonguldak il Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 İlde "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında Türkiye genelinde Aranan Şahısların Yakalanarak Süratle Adalete Teslim Edilmesi" maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "huzur ve güven uygulaması" faaliyeti kapsamında Zonguldak genelinde Jandarma sorumluluk bölgesinde; 65 Jandarma devriyesi ve 215 personelin katılımıyla yapılan arama ve yakalama faaliyetlerinde, 1'i adam öldürme suçu firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 110 gram Esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.