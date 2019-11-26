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Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.


"Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması " maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması" faaliyeti kapsamında; Zonguldak genelinde 7 Jandarma devriyesi ve 263 personelin katılımıyla, 07.00-14.00 saatleri arasında şahısların bulunabilecekleri ev ve adreslerde yapılan aramalar ve icra edilen diğer arama ve kontrol faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 77 şahıs yakalandı.


Ayrıca yapılan kontrollerde yakalama ve haciz kayıtlı olan 9 araç yakalanırken yine yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek idari yaptırım uygulandı.

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