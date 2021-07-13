Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Uygulamada, yakalama kararı olan 23 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. 12.00-14.00 -16.00-18.00- 21.00-23.00 saatleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” Uygulaması kapsamında, 48 devriye 144 personeli katıldı. Yapılan kontrol ve uygulamada 6 bin 505 şahıs sorgulanırken haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde 4 şahsa, maske takmamaktan dolayı bin 708 TL idari para cezası uygulandı. 7 bin 290 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 9 araç yakalanmış, 22 sürücüye, toplamda 14 bin 297 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 461 işyeri genelgeler kapsamında denetlendi.