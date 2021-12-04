İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı.

21 araç sürücüsüne toplamda 13 bin 372 TL trafik idari para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı. Denetimlerde 4 bin 253 şahıs ve 407 araç sorgulanmış olup, 167 işyeri ile 80 metruk bina kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs hakkında işlem yapılırken 21varaç sürücüsüne toplamda 13 bin 372 TL trafik idari para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

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