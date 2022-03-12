Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde trafik kurallarına uyulması ve kazalarında önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında başta toplu taşıma araçları ve ticari taksiler olmak üzere diğer araçların kontrolü yapıldı. Ekipler, uygulamada sürücülere trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.