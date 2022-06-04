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Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma sorumluluk bölgelerinde “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 3 bin 704 şahıs ve bin 409 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda; 1'i Dolandırıcılık, 1'i Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Kolluğa Mukavemetten arama kaydı bulunan toplam 2 şahıs yakalan ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca uygulamada 39 metruk bina, 53 okul çevresi ve 23 park/bahçe kontrol edildi.

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