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Jandarmadan iş yerlerine baskın

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki iş yerine cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki iş yerine cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı olan Filyos beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede iki iş yerine cezai işlem uygulandı. Bandrolsüz olarak açık vaziyette tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığına bilgiler sonucu Kom. Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte kontrol yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, 102 paket satışa hazır vaziyette sigara, 2 adet sigara doldurma ve sarma aparatı, 7758 gr. bandrolsüz tütün ve 168 adet boş kilitli poşet ele geçirildi.


İki işyerinede Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile cezai işlem uygulandı.

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