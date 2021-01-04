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Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü

Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Alaplı ilçesi Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


Düzenlenen operasyon neticesinde Z.Ç. (40) isimli şahıs izinsiz kazı yaptığı esnada (1) adet el feneri, (1) adet kürek, (1) adet kazma, (1) adet dedektör, (1) adet kamera ile suçüstü yakalandı.


Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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