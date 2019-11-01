İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunçay mevkinde sürücülere yönelik uygulama düzenledi. Uygulama esnasında C.E. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada yatak bölümüne gizlenmiş vaziyette 23 şişe bandrolsüz kaçak içki bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.