İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı 58 litre viski, 35 litre rakı, 8 litre likör, 1 litre votka, 1 litre şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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