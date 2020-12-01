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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çaycuma ilçesinden H.A. isimli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser ele geçirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


Jandarma tarafından düzenlenen operasyon neticesinde H.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Çaycuma ilçesindeki adresinde ve işyerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 adet yüzük, 7 adet metal para ve 3 adet süs objesi ele geçirildi.


H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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