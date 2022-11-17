Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda iki şüphelinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Kazıda kullanılan dedektör, sondaj makinesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, iki şüphelinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Bir şüphelinin ev ve eklentileri ile araç içerisinde yapılan aramada;

Üç adet dijital dedektör, bir adet el dedektörü, bir adet bilgisayar, iki adet çekiç, iki adet kazık, bir adet el sondaj makinası ve dokuz adet Demir Boru ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.