İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı operasyonu gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı operasyonu gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde 7 şüphelinin kaçak kazı yapması üzerine suçüstü operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet karot makinesi, 1 adet karot ucu, 2 adet kablo, 3 adet kesici-delici, 5 adet kesici-delici ucu, 1 adet kürek, 1 adet jeneratör ele geçildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığının talimatları çerçevesinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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