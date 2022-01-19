İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 adet kaçak ocak tespit edilerek imha edildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilimli İlçesinde 01-18 Ocak tarihleri arasında kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 Adet sahipli Kaçak Maden Ocağı tespit edildi.


1 Adet Havalandırma Motoru, 4 Adet Kürek, 2Adet Vinç, 2Adet Vagon, 4 Adet Kazma, 54 Metre Profil Ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.