Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Zonguldak'ta bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.A. (57) ve N.Ö. (36) isimli şahısların bandrolsüz tütün ve makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde N.A. ve N.Ö.'nün iş yerlerine operasyon düzenlendi. İşyerlerinde yapılan aramada 25.1 kilogram bandrolsüz tütün, 8 bin 180 adet içi tütün dolu makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 adet mekanik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma aparatı ve 2 bin 744 adet makaron satış kutusu ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.