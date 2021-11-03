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Jandarmadan kan bağışı desteği

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu. Düzenlenen kan bağışı faaliyeti sonucunda toplam 70 ünite kan bağışı yapıldı.


Kızılay Kan Merkezi tarafından Jandarma personelinin katılımı ile Alaplı Merkez Camii önündeki Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen kan bağışı faaliyetine İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ergün Gündoğar ve jandarma personelinin yanı sıra, İlçede faaliyet gösteren STK'lar ve muhtarlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte toplam 70 ünite kan bağışı yapıldı. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluğuna rağmen kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti.

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