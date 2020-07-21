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Jandarmadan kenevir operasyonu; 2 gözaltı

Zonguldak’ta Jandarma ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi.

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda bin 500 gram Kubar Esrar ve 145 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçesi Güdüllü köyünde H.B. ve E.B. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, şahısların ormanlık alanda, ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada bin 500 gram Kubar Esrar ve 145 kök kenevir bitkisi ele gele geçirildi. Ekipler tarafından izinsiz kenevir yetiştirmek suçundan H.B. ve E.B. isimli şahısları gözaltına alındı.

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