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Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı

Zonguldak jandarma ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi.

Operasyonda bin 760 adet makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zonguldak merkeze bağlı Karaman Beldesinde A.Ç. isimli şahısın içi tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda kapsamında bin 760 adet makaron ele geçirildi. Karaman Beldesi'nde ikamet eden ekiplerce işyerine yapılan operasyonda şüpheli A.Ç., gözaltına alındı.

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