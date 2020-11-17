İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan makaron operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından makaron operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 4 bin 880 adet makaron ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde G.A. ve Ö.H. isimli şahısın içi tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 bin 880 adet makaron ele geçirildi. Kaçak tütün ve tütün ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Çatalağzı beldesinde ikamet eden ekiplerce işyerine yapılan operasyonda G.A. ve Ö.H. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.