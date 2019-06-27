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Jandarma'dan sahte rakı operasyonu

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde evinde alkol yapımında malzemeler bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olay, Kdz. Ereğli Ketenciler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kişi üzerinde pet şişe içerisinde kaçak alkol yakaladı. Şahsın yapılan sorgusunda kaçak alkol üretimi yaptığı iddia edilen şahıs, A.S'nin ismini verdi. Jandarma ekipleri Kurtlar Köyü'nde ikamet eden A.S'nin evine yaptığı baskında 13 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ile satışa hazır pet şişelerde 9 litre sahte rakı ele geçirdi.


Gözaltına alınan A.S'nin savcılıkta işlemleri devam ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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