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Jandarmadan satıcı ve dilencilere yönelik denetim

Zonguldak’ta jandarma ekipleri satıcılar ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri satıcılar ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 52 ekip ve 178 personelin katılımıyla 12.00 ile 22.00 saatleri arasında Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada; bin 628 şahıs sorgulandı. 176 umuma açık işyeri, 58 metruk bina, 37 park-bahçe denetim kontrolü yapıldı. Sorgulamalar sonucunda; Mala Zarar Verme suçundan aranan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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