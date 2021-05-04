Jandarmadan "tam kapanma" denetimi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri "tam kapanma" denetimleri kapsamında 15 yol kontrol noktasında 7 bin 925 şahıs ve 6 bin 926 aracı denetledi. Araması bulunan 21 şahıs ve 6 araç yakalandı. Kısıtlamayı ihlal eden 45 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlandı.

3 Mayıs itibariyle yapılan kontrollerde 7 bin 925 şahıs, 6 bin 926 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan (21) şahıs ve (6) araç yakalandı. Bununla birlikte kısıtlamaları ihlal eden (45) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi.