Jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması

Uygulamada 12 şahıs hakkında işlem yapılırken, 57 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 006 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

İl genelinde yapılan uygulamada 4 bin 539 şahıs ve bin 348 araç sorgulandı. Ekipler 34 işyeri 51 metruk bina 96 okul çevresinde denetim yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs hakkında işlem yapılmış, 57 araç sürücüsüne toplamda 12 bin 006 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.