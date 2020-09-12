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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 gram kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; D.C. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


D.C.'nin Alaplı ilçesi Fındıklı köyündeki evinde, eklentilerinde ve arazide yapılan aramada (50) gram kubar esrar ve (31) kök kenevir bitkisi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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