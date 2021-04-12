İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri L.T. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Alaplı ilçesi Kılçak köyünde L.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.