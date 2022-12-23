Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iki eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçebey ilçesi iki şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin gram kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet içime hazır esrar, 1 adet çarşaf kâğıt, 2 adet elek ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diğeri ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.