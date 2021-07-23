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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzelendi.

Operasyonda 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7.65 mm çapında kurusıkı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde E.Ö. (20) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ekimi/yasadışı ekim yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri E.Ö. (20) isimli şahsın merkez Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7.65 mm çapında kurusıkı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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