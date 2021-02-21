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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 100 gram eroin ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 100 gram eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari yaptırım uygulandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca istihbari çalışmalar neticesinde; T.S. (26) ve A.K. (38) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.


21 Şubat 2021 günü saat 01.00 sıralarında, Alaplı ilçesi Kılçak köyünde, içerisinde T.S. (26) ve A.K. (38) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 100 gram eroin, 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.


T.S. (26) ve A.K. (38) hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

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