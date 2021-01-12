Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen Y.U. (E-38) ve R.N. (E-40) isimli şahısların kullanmış olduğu araç Çaycuma İlçesinde durdurularak araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen H.E. (E-54) ve R.E. (E-41) isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda ise; 100 kök Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait fişek, 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 950 Euro ve 75 bin 730 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanırken olayla ilgili Y.U. (38), R.N. (40), R.E. (41) ve H.E. (54) isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı.