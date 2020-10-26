Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, U.Ö. (24) T.Ş. (30) ve U.Ş. (23) isimli şahısların araç içerisinde uyuşturucu madde içtikleri ihbarı üzerine belirtilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 35 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahısların sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.