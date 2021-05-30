Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta durdurulan araçta yapılan aramada esrar ele geçiren jandarma ekipleri; araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Elvanpazarcık Beldesi Elvan Mahallesi'nde durdurulan, içerisinde M.A. (28) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak'tan adli işlem başlatıldı.