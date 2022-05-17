Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde arama yapılan bir araçtan 17,63 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet bıçak ele geçirildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.